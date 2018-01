Restituiscono il telefonino e lasciano un selfie

Ha ritrovato il suo cellulare grazie all’aiuto di un gruppo di giovani. Quando lo ha ripreso tra le mani infatti, non sapeva chi ringraziare ma scorrendo tre le fotografie ha trovato una foto con un gruppo di giovani dalle facce sorridenti.

«Vorrei ringraziarli ma non so chi sono e come fare». Debora, di Bisuschio, ha pubblicato la fotografia sul suo profilo Facebook nella speranza che il messaggio gli arrivi. «Ho perso il mio telefono venerdì sera, quando sono uscita dall’ufficio, lavoro a Gaggiolo. Una volta arrivata a casa mi sono accorda di non averlo con me e ho chiamato il mio numero da un altro telefono. Mi ha risposto un ragazzo spiegandomi che lo aveva trovato e mi ha detto che lo avrebbe lasciato nel posto in cui ci eravamo accordati. Devo essere sincera: non ero molto convinta di riaverlo. Il giorno dopo invece, l’ho ritrovato sulla scrivania del mio ufficio». Un bel gesto da parte di questi ragazzi che le hanno lasciato sul telefonino anche una simpatica fotografia.