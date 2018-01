Rete Internet “a singhiozzo” nelle strutture comunali

Rete Internet “a singhiozzo”, da tre giorni, nelle strutture del Comune di Gallarate.

Il problema viene segnalato in particolare dagli utenti della biblioteca civica di piazza San Lorenzo. «Non c’era connessione per tutta la mattina» ci scrive ad esempio una lettrice che frequenta la biblioteca (molti studenti vanno al Maga, che ha appena ampliato gli spazi di studio, ma altri vanno in biblioteca). Altri lettori segnalano che il problema si presenta da tre giorni almeno.

La conferma viene anche da Palazzo Borghi, offline anche giovedì mattina e nuovamente connesso al pomeriggio. «Stanno lavorandoci, ma non è ancora risolto» ammettono.