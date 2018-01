Il ricordo di Calogero Marrone protagonista del giorno della memoria

Uno spettacolo teatrale, un incontro pubblico, un dipinto murale e un piccolo opuscolo, ma anche un film, un libro e una proposta che suona come una sfida a tutta la città. Così sarà ricordato Calogero Marrone, il capo dell’Ufficio Anagrafe di Varese che salvò la vita a centinaia di ebrei ed antifascisti durante i tragici mesi finali della Seconda Guerra mondiale, fornendo loro una nuova identità, dall’ Istituto Calogero Marrone di Varese in occasione del giorno della memoria.

Venerdì 26 e sabato 27 gennaio, nel porticato di Palazzo Estense, proprio di fianco all’Ufficio Anagrafe, i soci dell’Istituto distribuiranno ai cittadini un pieghevole che riassume la vita e la figura di Calogero Marrone.

Sempre venerdì 26 gennaio, nel Giorno della Memoria, alle 17.30 in Sala Montanari si terrà un incontro pubblico organizzato dal Comune di Varese e dall’Istituto. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Galimberti e della vicepresidente Margherita Giromini, Angelo Zappoli presenterà una riflessione sul significato della Shoah. Il professor Robertino Ghiringhelli, docente e storico varesino, parlerà delle leggi razziali e della loro applicazione a Varese. Seguirà una testimonianza di Elena Brusa Pasquè sull’aiuto che molte famiglie varesine prestarono, proprio in collaborazione con Calogero Marrone, per salvare centinaia di persone dalla deportazione nei campi di sterminio. Storie di grande generosità e impegni civile che Elena, nipote di Alfredo Brusa Pasqué, amico e collaboratore di Marrone, sta raccogliendo in un libro che potrebbe essere presentato già nei prossimi mesi, in occasione del 25 aprile. Nel corso dell’incontro in Sala Montanari ci sarà anche un intermezzo musicale proposto dai ragazzi del Coro della scuola Vidoletti.

Infine, lunedì 29 gennaio, alle 11 al Teatro Santuccio, è in programma un incontro con i giornalisti, la cittadinanza e gli studenti dell’Istituto Isis Newton di Varese, durante il quale il regista Mauro Campiotti illustrerà le fasi di realizzazione del film su Calogero Marrone, con la colonna sonora scritta dal musicista e romanziere Marco Marcuzzi.