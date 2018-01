I Ridi per Caso in scena al teatro Cantoni per la Croce Bianca

Venerdi 12 gennaio al teatro Cantoni di Legnano tornano in scena i “Ridi per caso”, compagnia amatoriale comica del varesotto, composta dai tre attori Miriam Errico, Riccardo De Luca e Riccardo Galizia.

Amatorialmente recitano insieme da 4 anni accomunati dalla passione per la recitazione e la comicità con l’intento di devolvere sempre i proventi degli spettacoli ad enti umanitari e benefici. Il loro motto è “Sorrisi e Solidarietà”. La regia è curata da Matilde Galizia.

Ambientata in una casa per anziani , si ricreano situazioni comuni e si presentano personaggi del nostro quotidiano che tra risate e colpi di scena ci propongono in chiave comica la vita e le problematiche tragicomiche che si affrontano realmente in una casa di riposo.

In questo lavoro, l’autore ha utilizzato uno schema poco complicato e molto diretto, con l’intento di strappare 4 risate e farci ripensare agli anziani, argomento spesso ritenuto non di moda. Se io potrei (grammaticalmente scorretto) e’ la frase che alcuni anziani citano per far intendere “potessi tornare indietro”… come per rimpiangere la gioventu’ passata.

L’entusiasmo, la voglia di divertirsi e di aiutare chi è in difficoltà solo la carica che motiva tutto il gruppo, costituito da un bel numero di volontari che dietro le quinte aiutano e si fanno in quattro per la realizzazione della commedia, infatti gli attori sono tre ma i tecnici (tutti giovanissimi) una decina, grazie a loro gli interpreti si calano in molti personaggi con travestimenti immediati e sincronizzati.

Venerdì 12 gennaio alle 21,00 la compagnia si esibirà a Legnano al Teatro Cantoni con lo scopo di aiutare la Croce Bianca di Legnano, l’incasso sarà devoluto infatti alla associazione che da anni opera nel nostro territorio.

Previste successive repliche nei teatri dell’Altomilanese e del Varesotto da gennaio a settembre.

Sulle loro pagine facebook RIDI PER CASO e su AMICI DEI RIDI PER CASO potrete rimanere aggiornati sulle date delle prossime repliche.