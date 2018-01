Rimonta vincente per i Bandits

Primo impegno del 2018 e prima vittoria per i Bandits, che giovedì sera al PalAlbani hanno battuto 4-2 il Feltre per la prima giornata del Relegation Round.

Successo più sofferto del dovuto per la squadra di coach Cacciatore, che regala il primo periodo ai bellunesi, che si portano sul vantaggio di 2-0 con le segnature di De Giacinto (5:58) e Dell’Agnol (7:43). Nella seconda frazione di gara le squadre si affrontano senza riuscire a colpire, ma nel terzo periodo esce finalmente la maggiore qualità dei Bandits. Dopo aver trovato il primo gol con Odoni (41:19), i gialloneri prima pareggiano con Di Vincenzo (49:38), poi sorpassano con Sorrenti (54:11) e infine chiudono i giochi con Erik Mazzacane (55:49) per il 4-2 finale.

Successo sofferto, ma importante per la classifica. Vista la contemporanea sconfitta di Como, i Bandits guadagnano una posizione in classifica, rientrando in gioco per i playoff.

Prossimo impegno per i gialloneri sarà sabato 6 gennaio (ore 18.00) ad Alleghe per un’importante sfida in vista classifica.

IL TABELLINO

Varese-Feltre 4-2 (0-2, 0-0, 4-0)

Varese: Bertin (Broggi); Mandelli R., Cortenova, Rigoni, Papalillo, Barban, Mazzacane E.; Andreoni, Teruggia, Privitera, Di Vincenzo, Mazzacane M., Sorrenti, Odoni, Rizzo, Pirro, Merzario, Principi, Borghi P. All. Cacciatore.

Feltre: Burzacca (Manfroi); Damin, De Giacinto, Gorza, Boschet; Da Forno, Dall’agnol L., Dall’agnol M., Polini, Merli, Brondi, Fantinel, Canova, De Paoli, Cavan. All. Keinis.

Arbitri: Pier Lorenzo Chiodo, Nadir Ceschini (Andrea Colcuc, Simone Soraperra)

Marcatori: 5:58 De Giacinto, 7:48 Dell’Agnol L., 41:19 Odoni, 49:38 Di Vincenzo, 54:11 Sorrenti, 55:49 Mazzacane E.

Penalità: Varese 14′, Feltre 18′.

CLASSIFICA: Ora 14; Varese 10; Alleghe 9; Como 8; Chiavenna 6; Feltre 1.