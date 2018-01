Rita Macchi confermata presidente della Fondazione scuola Materna Saporiti. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale a seguito della scadenza dei membri di nomina nella Fondazione scuola materna Carlo Saporiti di Tradate. Il Sindaco Dario Galli come previsto dallo statuto della Fondazione ha nominato con proprio decreto Rita Macchi (Presidente uscente) rappresentante comunale per la maggioranza, e Fabio Giorgi rappresentante della minoranza per i prossimi quattro anni a partire dal primo consiglio di amministrazione.