Roberto Pancaldi nuovo ceo di Tenova metals

Dal 1 gennaio Roberto Pancaldi è il nuovo ceo di Tenova Metals, assumendo il ruolo di Andrea Rocca, che, dopo cinque anni trascorsi in Tenova, ha assunto nuove responsabilità in Tecpetrol, un’altra società del Gruppo Techint che ha la sede principale a Castellanza.

Pancaldi che ha 55 anni, già chief operating officer di Tenova Metals, è entrato nel gruppo Techint come process engineer nel 1988, e ha trascorso tutta la sua carriera in Techint e poi in Tenova. Ha ricoperto varie posizioni di leadership in diverse funzioni e unità operative della divisione metals, contribuendo attivamente allo sviluppo e all’espansione della società. La sua profonda conoscenza delle nostre tecnologie e prodotti garantirà la continuità dei progetti e sosterrà la spinta innovativa che caratterizza l’approccio di Tenova al business.

Tenova, che opera nel settore metallurgico e minerario, progetta e sviluppa tecnologie e servizi che aiutano le aziende a ridurre i costi, risparmiare energia, limitare l’impatto ambientale e migliorare le condizioni di lavoro dei propri dipendenti.