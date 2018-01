Rovato troppo forte, Varese secondo nella prima fase

C’è ancora differenza tra il volenteroso Rugby Varese e il Rovato, forse il principale favorito per la vittoria del girone C di Serie C maschile e vincitore della Poule A, con i biancorossi secondi.

Nello scontro diretto valido per l’ultima giornata della prima fase, i bresciani vincono sul terreno amico del “Pagani” con un netto 47-7, risultato maturato dopo un ottimo inizio del Varese.

I primi punti della gara sono arrivati infatti dagli ospiti: dopo appena 5′ è stato Fulginiti a realizzare una meta poi trasformata da Broggi per lo 0-7. Il Varese ha retto l’urto del Rovato per i successivi 10′ ma al quarto d’ora hanno incassato la meta del pareggio. Su quest’onda i bresciani hanno insistito segnando altre due volte nel finale del primo tempo nonostante i biancorossi tengano discretamente botta alle folate avversarie.

Nella ripresa però il Rovato, più forte fisicamente oltre che dal lato tecnico, hanno dilagato con altre cinque mete. Divario reso largo anche dal fatto che il Varese non ha saputo sfruttare le occasioni create in fase d’attacco.

«Ci hanno messo in gran difficoltà sotto l’aspetto fisico – conferma coach Galante – ma noi dovevamo fare di più, seguire le indicazioni e provare il nostro gioco ma non ci siamo riusciti. È un peccato perché era una buona opportunità per dimostrare il nostro livello; rimango comunque fiero della squadra che nonostante la situazione già compromessa non ha mai smesso di giocare e provarci».

Con Rovato e Varese, già qualificate da tempo, accede alla poule promozione anche l’Asr Milano Cadetti che ha battuto nel match decisivo il Chicken Rozzano, costretto alla poule per non retrocedere. Il girone delle migliori sarà completato dalle tre squadre provenienti dalla Poule 2: Cernusco, Lyons Cadetti e Lainate.

Rugby- Rovato- Rugby Varese 47-7 (21-7)

Marcatori Varese: Fulginiti mt, Broggi tr.

Varese: Comolli, Bianchi F., Carlone, Fulginiti, De Cecilia R. (Falcone), Broggi (Affri), Banfi (Bianchi J.), Sessarego, Borello (Pellumbi), Martinoli, Spiteri (Castiglioni), Contardi, Gulisano (c), Maccagnan (Dal Sasso), Bosoni (Djoukouehi). All. Galante e Pella.