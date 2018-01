Rovato-Varese, un big match per chiudere la prima fase

Dopo la pausa invernale e la sosta forzata di settimana scorsa (quando gli avversari del Cus Milano Cadetti non si sono presentati) torna finalmente in campo la prima squadra del Rugby Varese che sabato 13 (ore 20) disputerà l’ultima partita della prima fase di campionato.

E che partita: i biancorossi di Galante e Pella sfideranno fuori casa il Rovato, la squadra favorita del girone e l’unica capace di battere il XV varesino nelle nove partite disputate fino a questo punto. Il Rovato però è incappato in una sconfitta (proprio con il Cus) che tiene aperti i giochi per la vittoria della Poule, un titolo assolutamente platonico che però il Varese proverà a cogliere.

Sul rettangolo di gioco del “Pagani” quindi andrà in scena un vero big match che è anche un antipasto della prossima poule promozione; Rovato e Varese sono divisi da un solo punto ed entrambi vogliono la vittoria, nonostante la qualificazione alla fase successiva sia saldamente in mano da molto tempo.

«Loro partono leggermente avvantaggiati – è il parere di coach Galante – ma non voglio sconti da parte dei miei ragazzi. Voglio anzi vedere una squadra spregiudicata che può giocarsi il posto fino alla fine, passando per partire dure come questa. Rovato è un gradino sopra di noi dal punto di vista fisico, però noi abbiamo grinta da vendere: proveremo a batterli sul piano del gioco. Inoltre non potremo permetterci di lasciare indietro punti: più saremo cinici e concreti più possibilità avremo di portare a casa il risultato».