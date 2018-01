Rugby Varese, la seconda fase inizia contro l’Asr Milano

È stato diramato il calendario della seconda fase del campionato di Serie C di rugby che vede coinvolto anche il Rugby Varese. I biancorossi, secondi dopo le dieci partite di Poule 1 (uno dei due raggruppamenti che compongono il Girone C), hanno avuto accesso alla Poule Promozione, girone a sei formazioni che mette in palio la salita in Serie B.

Le rivali dei biancorossi saranno il Rovato e l’Asr Milano Cadetti provenienti a loro volta dalla Poule 1 (primi e terzi), e le tre squadre in arrivo dalla Poule 2: in ordine di classifica sono Cernusco, Lyons Piacenza Cadetti e Lainate.

Il cammino di Fulginiti e compagni nella seconda fase prenderà il via domenica 21 al “Levi” di Giubiano dove saranno ospiti proprio i milanesi dell’Asr, già affrontati e battuti due volte, con un combattutissimo 29-32 all’andata e un più largo 58-14 al ritorno. Poi il Varese andrà a Lainate il 28 gennaio e dopo la pausa di due settimane ospiterà (18 febbraio) il Rovato. Altro stop prima della quarta giornata, quella di Lyons-Varese (4 marzo) e chiusura dell’andata il 25 marzo a Cernusco. Il ritorno si giocherà tra l’8 aprile e il 6 maggio.

Difficile, alla vigilia, mettere i biancorossi tra i favoriti alla promozione: i ragazzi di Pella e Galante sono senza dubbio una squadra di buon livello ma alla vigilia non è tra le favorite. La prima fase ha messo in luce un Rovato più forte, mentre dalla Poule 2 Cernusco e Lyons hanno chiuso con lo stesso numero di vittorie ma quella dei milanesi sui piacentini è arrivata a tavolino. I Lyons hanno scontato una penalità (difficile da recuperare in un girone a 5) ma appaiono forse leggermente avanti nei pronostici. Chiaro però che si riparte tutti da zero e che il Varese ha margini di crescita tutti da verificare: il lavoro e la speranza sono due capisaldi che i biancorossi devono avere fin da subito per cercare di arrivare più in alto possibile.