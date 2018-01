Ruggito UYBA: Monza liquidata in tre set

In poco più di un’ora le ragazze della Unet E-Work Busto Arsizio liquidano il Team Saugella Monza con un secco 3-0 (25-23, 26-24, 25-18) e consolidano il quarto posto in classifica. I primi due set sono molto combattuti mentre nel terzo set Monza sembra non avere più carburante e le biancorosse ne approfittano.

MVP della partita è Michelle Bartsch che segna 18 punti (1 ace, 3 muri, 44% positivo). Bene anche Diouf (15 punti, 37%) e Gennari (14 punti, 1 muro, 47%). Dall’altra parte si fanno vedere Ortolani con 13 punti e Havelkova 10, due ex che non bastano contro una Busto davvero “feroce” in questa occasione.

A fine partita il libero Ilaria Spirito sottolinea come questa vittoria sia importante soprattutto per dare morale alla squadra in vista dell’impegno turco di CEV: «Sono contenta perché dovevamo rifarci delle sconfitte. In settimana avremo la partita di Coppa che sarà difficile, ma questa vittoria ci dà morale. Abbiamo lavorato bene a muro difesa e fatto poche sbavature».

Soddisfatto anche coach Mencarelli, contento soprattutto del fatto che le sue ragazze hanno tenuto una standard di gioco elevato: «Non c’è stato mai un vantaggio superiore ai due punti nei primi due set. La cosa che a me fa molto piacere è l’essere andati di nuovo su standard di prestazioni elevati».

LA PARTITA

Mencarelli schiera in campo Orro in regia, Diouf opposto, Stufi e Berti al centro, Bartsch e Gennari in attacco. È Havelkova a segnare il primo punto della partita. Si prosegue in grande equilibrio con entrambe le formazioni decise a darsi battaglia e a scaldare i cori di entrambe le tifoserie. Il muro di Stufi porta al primo vantaggio della partita (12-10) ma le brianzole recuperano e si torna in equilibrio. Sul finale le farfalle provano a scappare portandosi a +3 (20-17) ma commettono un paio di errori e Monza torna a -1 (20-19 e time out Mencarelli). Monza sbaglia due battute consecutive regalando a Busto il 23-22, Havelkova sbaglia l’attacco (24-22) e time out chiamato da Pedullà per riportare calma tra le sue e Bartsch mette a segno il 25-23.

Nel secondo parziale la UYBA si porta a +3 (7-4) ma Havelkova, Orthmann e Ortolani non ci stanno e riportano la parità (7-7). Si procede ancora punto a punto. Il doppio muro di Devetag prima e Havelkova poi, portano Monza sul 16-18 e fanno chiamare time out a Mencarelli. Finale di grande spettacolo con Mencarelli che inserisce Wilhite su Stufi sul 24- 23, ma lì americana sbaglia la battuta e si va ai vantaggi. Ancora una volta è Bartsch a chiudere i giochi 26-24.

Il terzo set inizia con il vantaggio delle biancorosse per 7-4 (time out Pedullà). Le padrone di casa prendono in mano le redini della partita e iniziano a martellare le brianzole, che sembrano aver finito la benzina (12-7). Al rientro in campo Stufi e compagne mantengono il vantaggio (19-12), caricate anche dal grande tifo sugli spalti. Capitan Stufi e Diouf chiudono 25-18.

IL TABELLINO

Unet E-Work Busto Arsizio – Saugella Team Monza 3-0 (25-23, 26-24, 25-18)

Busto Arsizio: Piani ne, Stufi 5, Spirito (L), Gennari 14, Dall’Igna ne, Orro 1,

Wilhite , Diouf 15, Bartsch 18, Berti 6, Negretti, Chausheva ne, Botezat ne. All. Mencarelli.

Monza: Ortolani 13, Orthmann 9, Arcangeli (L), Balboni ne, Dixon 7, Devetag 7, Candi, Begic ne, Bonvicini, Hancock 3, Havelkova 10, Loda, Rastelli ne. All. Pedullà.

Arbitri: Satanassi e Florian.

Note. Busto A.: battute sbagliate 8, ace 2, muri 1. Monza: battute sbagliate 8, ace 3, muri.

Durata set: 23’ 27’ 22’. Spettatori 2915