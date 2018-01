Sab in rottura prolungata: anche a Firenze è sconfitta netta

Prosegue il periodo nero della Sab Volley Legnano, battuta con un netto 3-0 anche al Mandela Forum di Firenze dal Bisonte di coach Caprara.

Le giallonere di Buonavita, ancora senza Ogoms, giocano a sprazzi una buona pallavolo sospinte dai punti di Degradi e dai lampi di Pencova e Coneo, ma non riescono a chiudere a proprio favore i parziali. Nella prima frazione la Sab replica bene alle fiorentine nella prima parte ma poi cedono 25-19; andamento simile nel secondo set in cui varia però solo il punteggio finale (25-17) mentre nel terzo le giallonere lanciano la volata in vantaggio di tre punti (17-20) ma si fanno rimontare (25-22).

Ben 18 i punti di Santana, match winner per il Bisonte, ma anche Tirozzi e Sorokaite sono state determinanti. 16 i palloni vincenti giocati dalla già citata Degradi che sta comunque tenendo botta in un momento difficile.

Ora però Legnano deve affrontare una settimana intensa e delicata: il prossimo appuntamento è fissato per sabato 27 gennaio al PalaBorsani contro l’Unet E-Work che domenica ha spazzato via Monza con un 3-0. E il derby è sempre una gara attesissima e cruciale.