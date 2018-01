Sab Volley, Eraldo Buonavita è il nuovo allenatore

La SAB Volley Legnano ha scelto Eraldo Buonavita come nuovo allenatore della squadra che milita nel campionato di Serie A1 femminile, dopo la separazione con Andrea Pistola.

La società sta perfezionando in queste ore il tesseramento del tecnico di Borgomanero, che ha diretto già oggi il suo primo allenamento e sarà al seguito della squadra nella trasferta di domenica 14 gennaio a Pesaro.

Buonavita, nato nel 1965, ha esordito a soli 31 anni in A1 femminile come vice allenatore della Gierre Roma e poi di Cislago; il suo debutto da primo allenatore in A2 (1998-99) è coinciso con la promozione di Busto Arsizio, che ha poi guidato per altre due stagioni tra A1 e A2, e con l’assegnazione del premio “Luigi Razzoli” per il miglior allenatore dell’anno.

L’ultima esperienza nella massima serie risale alla stagione 2002-2003 sulla panchina di Palermo. Successivamente ha lavorato anche all’estero, allenando il Cheseaux in Svizzera e collaborando con diverse Nazionali, e nel settore maschile (Varese e Monza).

Negli ultimi anni si è dedicato inoltre al progetto Scuola del Volley Varese, creato insieme alla compagna Annalisa Zanellati, con cui ha riscosso numerosi successi in ambito giovanile e, nell’ultima stagione, ha debuttato nel campionato nazionale di B2.

Confermato lo staff tecnico che affiancherà il nuovo coach a Legnano: il vice allenatore sarà Mauro Tettamanti, lo scoutman Cristian Boccalupo e gli assistenti Francesco Pietroni e Massimo Monti.