Sabati del Sociale, si parla di sindacati e lavoro

Da più di un decennio un evento pubblico ormai consolidato è costituito a Malnate da “I Sabati del Sociale”.

Per quattro fine settimana, di seguito, nel mese di gennaio e febbraio la Parrocchia, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di gruppi, associazioni, singole persone, organizza incontri in cui si affrontano tematiche in chiave soprattutto pastorale, ma con le necessarie ricadute in campo sociale, culturale e politico. Anche con temi, apparentemente distanti da ciò che si intende comunemente per sociale, sono sviluppati i problemi della vita associata.

Può essere l’oratorio visto come momento di comunità, di sport, di catechesi (13 gennaio), la scuola vista come luogo di educazione, cultura, sapere (sabato 27 gennaio), la Liturgia nel suo significato assembleare (3 febbraio).

Il Sindacato, ed in particolare la Cisl, sarà protagonista dell’ incontro di sabato 20 gennaio dal titolo “Sindacato: lavoro e giovani, sociale, solidarietà”, che si terrà presso il salone San Lorenzo di Gurone (salone dell’oratorio) alle ore 20.45.

La serata avrà come relatori Adria Bartolich, segretaria generale della Cisl dei Laghi, Giovanni Pedrinelli, segretario generale della FNP dei Laghi, Rinaldo Franzetti, dirigente Anteas di Varese.

Moderati da Mariuccio Bianchi, Bartolich toccherà i punti di maggior criticità, nonché quello della progettualità del sindacato del terzo millennio; Pedrinelli toccherà il tema del welfare, del sanitario e del sociosanitario, Franzetti quello della solidarietà attraverso l’azione di volontariato praticato da Anteas.

La serata avrà un prologo nella Santa Messa delle ore 18.00, presso la Chiesa parrocchiale di Malnate, che sarà celebrata con preghiera e intenzioni rivolte al mondo sindacale.