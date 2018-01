Saldi invernali? Cappotto nuovo

I saldi invernali non sono ancora terminati al Centro Lugano Sud e il vostro guardaroba necessita ancora di qualche piccolo sfizio, ne sono certa! I capi più furbi da comprare adesso, oltre alla camicia must-have? I cappotti, senza ombra di dubbio!

Siamo ancora in piena stagione fredda e i saldi sono l’occasione migliore per comprare quel cappotto che ci è sempre piaciuto, ma che costava decisamente troppo a prezzo pieno. La cosa migliore di tutto questo? Poterlo sfoggiare subito dopo il vostro acquisto senza dover aspettare.

Quali sono i copri spalla da comprare durante questo mese? Cappotti lunghi e minimal, bomber (se con un tocco di pelo ancora meglio), il cappotto a quadri, il montone (ora più che mai sbizzarritevi nella scelta del colore) e chi più ne ha più ne metta.

Noi donne sappiamo bene che i cappotti non sono mai abbastanza… insieme alle scarpe, ovviamente.

Direttamente dal Centro Lugano Sud ho selezionato per voi i modelli di cappotti più iconici della stagione FW da comprare in saldo. Sono eleganti e timeless, evergreen che non passeranno mai di moda, da indossare già da subito e riutilizzare poi l’anno prossimo.

Vedere per credere.

Buon shopping!

Sabina