Da Saltrio alla Stella Michelin nel ristorante di Heinz Beck

Daniele Pirillo ha 31 anni, è originario di Saltrio ma oggi vive all’estero, precisamente in Algarve, nel sud del Portogallo, dove ricopre il ruolo di Executive Chef nel ristorante “Gusto” del famoso Chef tristellato Heinz Beck.

A novembre 2017 Daniele Pirillo è stato insignito insieme allo staff di Heinz Beck della famosa e ambita Stella Michelin, relativa all’omonima Guida gastronomica conosciuta a livello internazionale (in questo caso relativa ai ristoranti della Spagna e del Portogallo) e celebrata a Tenerife con la cerimonia ufficiale di premiazione e di presentazione della nuova Guida Michelin 2018.

Abbiamo ricostruito la sua storia di varesino all’estero grazie alla sorella Elisa.

Lo chef Pirillo, dopo aver frequentato le classi e i laboratori di cucina del Centro di Formazione Professionale di Varese, ha intrapreso una lunga e ricca strada tra stage ed esperienze lavorative prima in ristoranti della zona, da “La Madonnina” di Cantello alle cucine di Villa d’Este a Cernobbio, per poi arrivare agli stellati “Le Calandre” di M.Alajmo (in provincia di Padova), “Il Cappero” situato sull’isola di Vulcano (nelle isole Eolie) e approdare a Roma a fine 2013, sotto gli occhi attenti di Heinz Beck, nella cucina tri-stellata del ristorante “La Pergola“, tempio della gastronomia internazionale e simbolo indiscusso del lusso capitolino.

La proposta di partire per il Portogallo è poi arrivata nella primavera del 2014, quando Heinz Beck ha riposto la sua fiducia in questo giovane varesino e nelle sue capacità culinarie e organizzative, inviandolo nella cucina del suo ristorante “Gusto” by Heinz Beck all’interno dello scenario del Conrad Algarve, complesso turistico-alberghiero della catena Hilton.

Da allora, con il supporto della compagna Patrizia che è partita con lui, affrontando tutte le difficoltà che comporta un trasferimento in una nuova nazione, il “nostro” Chef si è insediato sulla costa meridionale portoghese ambendo, con una cucina raffinata, alla riqualificazione di un ristorante gourmet e all’ascesa verso scenari culinari sempre più ampi e ricercati. E con caparbietà, determinazione, forza di volontà, creatività, passione e tanto sacrificio la stellina Michelin è finalmente arrivata.

In un recente articolo abbiamo scritto di come siano oltre 53mila i varesini che si sono trasferiti all’estero. Proprio come con Daniele Pirillo ci piacerebbe raccontare, per quanto possibile, chi siano, di cosa si occupano e dove si trovano là fuori nel mondo. Se vivete all’estero e vi piacerebbe mettervi in contatto con noi potete compilare questo modulo, vi contatteremo al più presto.