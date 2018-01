Sant’Antonio, dopo il falò la benedizione degli animali e il lancio dei palloncini

I festeggiamenti varesini per la festa di Sant’Antonio si chiudono con uno degli appuntamenti più amati in città: la benedizione degli animali e il lancio dei palloncini. Mercoledì 17 gennaio, al termine della Santa Messa delle 11, la tradizione va in scena in piazza della Motta.

