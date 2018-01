Sara ha bisogno dei libri di scuola e chiede aiuto ai bustocchi

Al Libraccio di Busto Arsizio c’è un numero di prenotazione che attende il buon cuore dei bustocchi. Sono i libri per Sara, una giovane di Busto Arsizio che ha bisogno di acquistare i libri di scuola.

Patrizia, del gruppo facebook Nuovo…Sei di Busto Arsizio se…, ha lanciato un appello qualche giorno fa e lo ha rinnovato oggi per raccogliere la cifra necessaria all’acquisto dei testi di cui Sara ha bisogno.

Ecco come Patrizia ha lanciato l’iniziativa. Le diamo una mano?

Qualche giorno fa ho chiesto al buon cuore dei bustocchi di aiutare Sara, una meritevole e assennata adolescente di Busto Arsizio la cui famiglia, purtroppo, non è in grado di acquistare i libri per la sua scuola.

E fosse solo quello !!!

Ma per Sara questo sarebbe il più bel dono da ricevere. Una “ragazzina” che non chiede un telefonino nuovo o dei video-giochi ma…i libri di scuola.

Non vi suona strano?

Una goccia in un mare.

Io devo aiutarla Sara. Noi tutti, bustesi o bustocchi, dobbiamo aiutarla.

Abbiamo raccolto circa 90€ grazie al vostro buon cuore! Ne mancano ancora però 150€.

Riusciremo a consegnare il nostro dono a Sara?

Babbo Natale non ce l’ha fatta. Ci speravo molto.

Che ne dite? Ci proviamo con la Befana?

La Sig.ra Teresa, al Libraccio, vi aspetta per il contributo che potrete lasciarle. La prenotazione è la numero 002374/17.

Dai bustocchi! Insieme si può!

Al Libraccio in Via Bonsignori 9 a Busto Arsizio aspettano proprio te!

Orari di apertura

Da Lunedì a Sabato dalle 9.30 alle 19.00