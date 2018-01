Saronno per tutti: studenti all’opera sulla app. Ecco lo stato dell’arte

Sarà pronta ad agosto l’app realizzata da studenti Itis Riva di via Carso con la collaborazione dell’associazione Saronno per tutti, del Comune e di un’azienda di Rho per consentire a chi ha difficoltà di spostamento di conoscere i percorsi più accessibili di Saronno. Tutto è nato proprio dall’incontro tra Andrea De Palo e l’assessore ai Lavori Pubblici Dario Lonardoni in merito ad alcuni problemi che il saronnese incontrava nello spostarsi in città. “A Saronno – spiega l’esponente della Giunta – mancava una strategia nella gestione del problema dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Con l’associazione Saronno per tutti e gli studenti siamo riusciti a dare un nuovo impulso alla risoluzione dei problemi e all’informazione degli utenti della strada”.

Così è nato un progetto virtuoso che ha visto impegnati gli studenti dell’Itis Giulio Riva delle classi quarte e quinte indirizzo informatico, un’azienda di Rho che ha messo a disposizione informazioni tecniche e lo spazio sui server, l’Amministrazione comunale e l’associazione Saronno per tutti.

A presentare il progetto, quanto fatto e soprattutto i progetti futuri, Thomas Giudici e Riccardo Rizzo. In sostanza è prima stata realizzata una mappatura della città in cui sono stati raccolti tutti i punti di interesse, le criticità (come le buche) e anche le facilitazione (come le rampe d’accesso). Un’operazione realizzata anche con molti interventi sul campo con i ragazzi che, con l’aiuto degli attivisti di Saronno per tutti, sono andati a verificare “on the road”. Nei prossimi mesi il lavori continuerà per realizzare una versione dell’app con percorsi prestabiliti (ad esempio da ospedale a Cassina Ferrara), integrare un pulsante ‘‘Sos’’ per segnalare situazioni di pericolo per l’utente e un form per segnalare nuovi ostacoli al Comune. Punto finale il rilascio di una versione contenente la possibilità di scegliere un percorso con partenza e arrivo variabili.

“Oltre all’aspetto concreto dell’app e del servizio – ha concluso De Palo – non dobbiamo dimenticare l’importante opera di sensibilizzazione sul problema della mobilità che Saronno per tutti porta avanti con energia e determinazione”.