SaunAlive, la seconda puntata con Andrea Manenti

L’Avversario è il progetto solista di Andrea Manenti, polistrumentista e cantautore che ha attraversato, sotto diverse forme, gli ultimi vent’anni della scena musicale varesina.

Il suo ultimo progetto musicale, “Lo specchio”, verrà presentato in occasione della seconda puntata di SaunAlive, il documentario radiofonico registrato alla Sauna Recording che vede protagonisti band e cantautori e che andrà in onda, per la sua seconda puntata domenica 4 febbraio alle 21. Lo si potrà ascoltare sui siti di Never Was Radio.it e Radio Gwendaly (in replica giovedì 8, alle 21 su Ciao Como Radio).

Il nuovo disco di Andrea Manenti è stato anticipato nell’autunno scorso dal singolo “Le Feste” ed è concepito come uno studio-work. «“Lo specchio” è stato scritto, ideato e suonato in studio (La Sauna) da solo, con Andrea Cajelli al mixer. E’ inevitabilmente venuto fuori con un impianto espressivo sperimentale – racconta Andrea Manenti – layer dopo layer, lavorando prima di tutto sul sound. La forma – canzone è arrivata come ultimissima cosa (non era nemmeno tra le premesse che dovessi necessariamente cantarci dentro)».

Il doppio è il tema portante di tutto il lavoro, elaborato attraverso un intricato sistema di rimandi e rifrazioni, che creano una struttura speculare e palindroma tra i brani. Dualità che torna anche nella trasposizione live, che si spoglia del sound elettronico e tagliente proprio della registrazione in studio, per essere eseguito da una formazione più classica, con pianoforte, chitarra, basso e batteria. «Abbiamo lavorato sul live con un processo inverso rispetto al disco – dice ancora l’Avversario – partendo dalle canzoni, per trovare poi il sound che stavamo cercando».

Per una prima anticipazione di ciò che ascolteremo il 4 febbraio, è possibile vedere il video realizzato da Addictionì, PianoB durante le registrazioni della live session presso La Sauna Recording Studio.ù

Per ascoltare la diretta del 4 febbraio: NeverWas Radio: www.neverwasradio.it

Radio Gwendaly: www.radiogwen.ch.

Per riascoltare invece la scorsa puntata con il live dei The Winstons, esiste un canale

podcast e si trova qui: https://www.mixcloud.com/SaunAlive/

Per rimanere aggiornati circa tutte le novità, invece, esiste un evento facebook:

https://www.facebook.com/events/233568863849813/

SaunAlive è un format radiofonico che prevede 12 studio sessions, registrate presso La Sauna. Recording Studio di Varano Borghi (Varese), riprese a video da Addiction – Piano B srl e trasmesse poi da NeverWas Radio (Varese) e Radio Gwendalyn (Chiasso).

