Prima Savona e poi Marsiglia: il Banco Bpm sulla corda

Sabato in vasca per la Banco Bpm Sport Management che torna in Liguria e cerca la decima vittoria consecutiva nel campionato di Serie A1 maschile.

Alle 18 (del 20 gennaio) i Mastini sfideranno la Rari Nantes Savona, squadra annunciata in buona forma e quarta forza del torneo tricolore. Match quindi delicato per la formazione di Marco Baldineti che in questa stagione ha già affrontato i biancorossi liguri nel secondo turno di Coppa Italia, una gara finita in parità, 3-3.

La gara di Savona fungerà anche da trampolino di lancio per la semifinale di andata di Len Euro Cup, prevista per mercoledì 24 gennaio contro il Marsiglia.

«In Liguria troveremo una squadra in forma che ha battuto o messo in difficoltà tutti, anche Brescia, che ha vinto stentando – spiega coach Baldineti – Giocano una pallanuoto aggressiva, soprattutto in casa: ci aspetta quindi un buon test anche in vista di Marsiglia. Fino al fischio finale però, lasciamo da parte la coppa: non dobbiamo distogliere l’attenzione dalla delicata gara con la Rari Nantes».

Comunque vada la sfida di Savona però, la Banco Bpm ha già centrato un record: mai la Sport Management aveva chiuso al secondo posto il girone di andata in Serie A1, risultato certo visto lo scontro diretto favorevole con il Brescia.