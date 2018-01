Scomparso dalla sera di Natale, i figli di Enrico Maccari lanciano un appello

Enrico Maccari è scomparso. Non dà più notizie di sè dalla sera del 25 dicembre, dopo aver salutato i quattro figli con cui ha passato vigilia e Natale serenamente, in un clima di festa che non lasciava presagire nulla di preoccupante.

L’uomo ha quasi 55 anni, è nato a Lecco il 16 marzo 1963 e lavora in Svizzera, come direttore in uno stabilimento chimico farmaceutico. Abita a Giubiasco, frazione di Bellinzona e ha cambiato posto di lavoro da poche settimane, andando a ricoprire un ruolo di responsabilità in una nuova azienda.

L’auto di Enrico Maccari è stata ritrovata a Milano il 29 dicembre, in viale Monza, all’angolo con via Fratelli Pozzi, in una zona dove l’uomo non aveva interessi nè aveva comunicato di dover andare: all’interno dell’abitacolo c’erano alcune medicine che deve prendere quotidianamente, il computer del lavoro e altri oggetti personali, mentre telefoni e documenti li ha portati con sè. I suoi due cellulari, quello aziendale e quello personale, sono irraggiungibili da giorni, uno dal 23 dicembre e l’altro dalla sera del 25 dicembre. Maccari aveva interessi e progetti per il futuro, a lungo e breve termine: il 30 dicembre aspettava la visita in Svizzera della donna francese che frequentava dopo la separazione dalla moglie.

I figli sono molto preoccupati perchè non hanno notizie del loro padre nè hanno motivi per pensare ad un allontanamento volontario o ad un gesto estremo. Per questo hanno sporto denuncia sia in Svizzera alla Polizia Cantonale sia in Italia alla Polizia di Stato, ma fino ad oggi non hanno avuto riscontro alcuno. Si sono anche rivolti ad un avvocato che sta seguendo la vicenda: dopo dieci giorni hanno deciso di lanciare un appello a chiunque possa aver visto il loro papà o possa avere notizie su di lui.

Enrico Maccari è alto 1 metro e 73 centimetri, corporatura snella, capelli brizzolati tendenti allo scuro. Porta gli occhiali. La sera di Natale vestiva elegante, con un Parka elegante scuro, pantaloni eleganti e scarpe di pelle nera. Non aveva barba nè altri segni particolari.

Chi avesse informazioni utili può rivolgersi a Fabio Maccari, uno dei figli, telefonando al numero 3400053142 o scrivendo una mail a fabio.maccari1@gmail.com.