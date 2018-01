Sconfitta pesante per la Caronnese

Domenica negativa per la Caronnese, non solo per il risultato sul campo. I rossoblu perdono 2-1 a Caronno Pertusella contro la Pro Sesto e vengono scavalcati al secondo posto in classifica dal Como. Il Gozzano prende il largo e dà forse uno strappo decisivo per la squadra di Aldo Monza.

La gara al “Comunale” si sblocca al 36′ del primo tempo, quando Scapuzzi tramuta in gol il prezioso assist di Di Renzo. Nella ripresa la Caronnese può sfruttare la superiorità numerica per l’espulsione di Viganò, ma anziché trovare il punto del pari, subisce il raddoppio sestese con Croce al 24′. Nel finale di gara i rossoblu provano a riaprire la sfida, ma il gol di Rolando al 34′ serve solo per rendere meno amara la pillola.

Il Gozzano invece non sbaglia, passa 2-0 a Borgaro e sale a quota 56 punti, sei in più della squadra di Aldo Monza, che si vede scavalcare anche dal Como in seconda piazza. Lariani vittoriosi 2-1 a Pavia.