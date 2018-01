Scontro in A8, feriti e lunghe code

Tre persone sono rimaste ferite – ma non sono in pericolo di vita – in un incidente avvenuto alle 19.50 di questa sera, mercoledì 17 gennaio.

È successo all’altezza dello svincolo di Castronno, in carreggiata direzione Milano, poche centinaia di metri prima del punto teatro di altro incidente intorno alle 14.30.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’auto medica, hanno soccorso tre persone complessivamente. L’incidente ha provocato lunghe code e traffico intenso anche sulla parallela Statale 341.

In serata, meno di un’ora dopo, c’è stato anche un altro incidente grave sull’A9 per Como, tra Lomazzo e Turate, con cinque feriti.