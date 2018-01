Scontro fra un’auto e un furgone, un ferito

Scontro fra un’automobile ed un furgone a Lonate Pozzolo. L’incidente è avvenuto martedì 23 gennaio intorno alle 19.30 in via Vittorio Veneto.

Per causa ancora in fase di accertamento i due mezzi si sono scontrati frontalmente e un uomo di 43 anni è rimasto ferito. Sul posto sono accorse due ambulanze e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza ai veicoli e collaborato col personale sanitario per soccorrere i feriti.