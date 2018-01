Scoprire “l’arte della bontà” all’Apollonio

Domenica 21 gennaio la Fondazione Circolo della Bontà onlus celebra la seconda Giornata della Bontà per promuovere il sostegno agli ospedali dell’ASST Settelaghi.

Per farlo, invita tutti al teatro di Varese, in piazza Repubblica: dove si terranno, nel corso della giornata, un incontro di approfondimento sui temi della bontà e della responsabilità sociale, uno spettacolo per bambini e un concerto serale.

Il Circolo della Bontà Onlus, nato diversi anni fa, continua a portare avanti progetti per migliorare la degenza dei pazienti o fare in modo che l’accoglienza e i servizi siano migliori: quella della serata benifica è solo una delle loro molteplici iniziative.

LA GIORNATA

La giornata organizzata dal circolo della bontà comincerà alle 10.30, con “Prendersi Cura“: incontro, a ingresso libero, di approfondimento su bontà e responsabilità sociale.

Sul palco Marta Zighetti, Psicoterapeuta Sistemico-relazionale che parlerà di “Compassione. Perché vale la pena di essere buoni: il contributo delle neuroscienze alla comprensione della solidarietà e del bene comune”; Adele Patrini, Presidente di CAOS Varese Onlus che parlerà di “Cura come ricerca, scambio di saperi, considerazione della persona, formazione e solidarietà”; Ambrogio Bandera Presidente di AVO Varese Onlus che parlerà di “Volontariato: solidarietà e dono”; Giuliana Bossi Rocca, Presidente Fondazione Humanitas su “Fondazione Humanitas: un caso di successo” e infine l’avvocato Fabio Bombaglio, che parlerà di “Lasciti e donazioni: quando il beneficiario è un’istituzione.” A coordinare l’incontro sarà il giornalista Gianfranco Giuliani.

Il pomeriggio invece è dedicato ai bambini e alle famiglie: alle 15 con lo spettacolo “Che Paura di Spavento!” – a cura di Compagnia della Tempera, che racconta la storia di 5 “fifoni” che escono da un baule delel fate e raccontano come hanno vinto le loro paure.

Poi alle 16 con il Laboratorio “ATTORISSIMO ME… giochiamo a fare Teatro”: Vania, Lucia, Lara e Santina faranno attività di improvvisazione teatrale per bambini: anche qui l’ingresso è libero, ma è consigliata la registrazione online o la conferma della presenza via email, a info@circolodellabonta.it.

Infine, la sera, è in scena la band varesina degli Skassakasta, diventata famosa in tv nel programma del giornalista Gianluigi Paragone, che animerà la serata tra folk, r’n’b, pop e soul con tanti ospiti, come Alessandro Del Vecchio, Alex Gasparotto, Riccardo Guidotti, Rayssa Lissandrello e Dorotea Mele.

I biglietti sono in vendita ed è possibile acquistarli alla biglietteria del teatro di Varese, clicca qui. Oppure: info@circolodellabonta.it.