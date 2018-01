Una scuola tutta nuova per i bimbi della materna Maffei

Una scuola tutta nuova ha accolto i bambini della Materna Maffei Fondazione Paolo Bossi di Porto Ceresio al loro rientro dalle vacanze natalizie.

Si sono infatti conclusi pochi giorni prima di Natale i lavori di ristrutturazione della bella villa d’epoca che dagli anni 70 ospita la scuola materna. Tolti i ponteggi, i lavori sono continuati approfittando della chiusura per le vacanze invernali, per poter accogliere i piccoli con un ultimo importante intervento: una nuova pavimentazione in parquet che ha completato la ristrutturazione.

I lavori, iniziati in luglio, hanno interessato tutto l’edificio: dalle facciate esterne al tetto alle lattonerie, compreso il completamento della messa a norma di tutti gli impianti, iniziato, come il rifacimento degli infissi, dal precedente consiglio di amministrazione.

All’interno sono stati rifatti anche i bagni e con la nuova pavimentazione si è cambiato l’aspetto di tutti gli ambienti.

Un intervento importante, per il quale il Consiglio di amministrazione della Maffei ha stanziato 170mila euro, tutte risorse proprie ricavate dalla vendita dell’immobile del vecchio asilo. «Una scelta impegnativa ma necessaria per ridare il giusto valore a questo edificio e per garantire ai bambini un ambiente bello ed accogliente», spiegano i rappresentanti del consiglio di amministrazione che concluderanno a giugno di quest’anno il loro mandato quadriennale.

Il presidente Davide Sandrini con la vicepresidente Alessia Aurecchia, i consiglieri Jhonny Palermo e Monica Giovannini e la rappresentante del Comune Isabella Di Giampaolo, hanno preso la decisione con il supporto dell’assemblea dei soci, per valorizzare una scuola che è fortemente radicata nella storia del paese e che offre un servizio educativo di primaria importanza per un territorio ben più ampio.

La Maffei, che quest’anno ospita 62 bambini, suddivisi in tre sezioni più la sezione Primavera, è infatti l’unica materna di Porto Ceresio, ma accoglie anche bambini che vengono dai paesi vicini, come Cuasso, Besano e Brusimpiano.

A seguire i piccoli ci sono quattro maestre, tutte dipendenti della Fondazione. I pasti vengono preparati all’interno, nella cucina della scuola, e questo – insieme all’aula per il riposo pomeridiano – è un aspetto molto apprezzato dai genitori.

Fiore all’occhiello della scuola è la sezione Primavera, aperta nel 2009, che accoglie bambini di età compresa fra i 24 e i 36 mesi e che soddisfa la richiesta di un servizio non ancora diffuso sul territorio per questa specifica fascia di età e che risulta conveniente rispetto ai costi di un nido.

Gli orari della Maffei coprono quasi tutto l’arco della giornata – dalle 9 alle 15.45 – con la possibilità del pre-asilo a partire dalle 8 e, se il numero di richieste è sufficiente, un servizio post asilo molto utile per i genitori. La scuola è aperta fino a giugno, ma le attività proseguono anche in luglio, con l’offerta di un campo estivo.

Ora che si sono conclusi i lavori di ristrutturazione ripartirà anche il servizio feste di compleanno, con la possibilità di affittare il salone offerta alle famiglie iscritte all’associazione, che sono attualmente un centinaio.

La scuola materna Maria Maffei Fondazione Bossi ha ospitato nelle sue aule tante generazioni di portoceresini nei suoi 126 anni di attività. Venne fondata nel 1892 da Paolo Bossi, con un donazione di 25mila lire e dal 1975 è ospitata nella villa dei benefattori e da Asilo infantile è diventata Scuola Materna Maria Maffei Fondazione Paolo Bossi.

Dall’anno scolastico 2000/2001, la scuola è stata riconosciuta paritaria.

