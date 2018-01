Segue una bella ragazza, ma è una trappola

Si sbronza al bar, di notte, conosce una bella ragazza nordafricana e crede che davvero, lei, voglia appartarsi con lui. Ma non è così: l’uomo, 47 anni, italiano, ha seguito la ragazza pensando a un convegno d’amore, e invece si è trovato in un pestaggio organizzato. E lui era la vittima.

Quattro ragazzi, evidentemente d’accordo con la donna, lo hanno immobilizzato e colpito al volto, facendosi consegnare portafogli e telefono. Pesto e pieno di alcol, non è riuscito tornare a casa, e una volta giunto davanti alla chiesa di Biumo Inferiore, si è sdraiato per terra, dove è stato notato da un’auto della polizia. Gli agenti lo hanno soccorso e l’uomo ha indicato loro uno degli aggressori: un nordafricano che si trovava nei pressi, a sua volta ubriaco. L’uomo ha negato tutto e ha detto di essere anch’egli una vittima. Non è stato creduto, è stato denunciato.