Senzatetto trovato morto alle Officine FS

Un senzatetto che viveva nelle ex Officine FS di Gallarate è stato trovato morto nel pomeriggio di oggi martedì 9 gennaio.

L’uomo era privo di documenti, ha un’età di circa 50 anni ed era conosciuto da altri senzatetto con il nome di Giorgio o George. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gallarate, i vigili del fuoco e il 118 con ambulanza e auto medica, ma per l’uomo – cittadino rumeno – non c’era più niente da fare. Chiedeva l’elemosina da alcuni mesi in Largo Camussi, in centro a Gallarate.

A dare l’allarme sono state – intorno alle 16.20 – altre persone che fanno parte della “comunità” di senzatetto che vive nelle ex Officine FS di via Pacinotti, un’ampia area di proprietà delle FS, dismesso dal 1998, e negli immediati dintorni. L’uomo era conosciuto da altri degli occupanti che vivono negli edifici (in alcuni casi ridotti quasi a macerie): hanno riferito ai carabinieri che negli ultimi giorni aveva accusato alcuni problemi di salute. Nei giorni scorsi le temperature non erano particolarmente rigide, mentre potrebbero aver influito i problemi con l’alcol. Sul posto anche il medico legale della Procura di Busto Arsizio.

Le officine FS di via Pacinotti, chiuse a fine anni Novanta, sono da almeno due lustri occupate da senzatetto che hanno riutilizzato molti degli spazi, in particolare dell’area degli ex spogliatoi e uffici. Una “comunità” che è arrivata a contare decine di persone, che non hanno possibilità di trovare altro alloggio e vivono di elemosina e di espedienti. Negli ultimi dieci anni s