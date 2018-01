A Sesto San Giovanni con Passione Biancorossa

Settimana fitta per il Varese che domani – mercoledì 17 – giocherà in casa contro il Casale nella terza giornata di ritorno, e che domenica 21 scenderà in campo a Sesto San Giovanni in una trasferta assai difficile.

Allo stadio “Breda” i giocatori di Paolo Tresoldi saranno accompagnati anche dai tifosi del Club Passione Biancorossa, che stanno organizzando il viaggio nella città che confina con Milano.

Chi desidera partecipare può iscriversi chiamando i numeri di telefono 348-3584201 (Isacco) e 338-2584390 (Antonella) entro e non oltre venerdì 19 gennaio.

Il programma prevede il ritrovo a Masnago alle ore 12,30; il costo del solo viaggio è fissato in 15 euro per i soci del club, 20 euro per i non soci. I biglietti potranno essere acquistati direttamente allo stadio della Pro Sesto.