Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, gli appuntamenti in provincia

Come ogni anno, si svolge dal 18 al 25 gennaio la Settimana di preghiera per l’unità dei

cristiani. Il tema e l’elaborazione dei materiali per questa edizione 2018 è stato affidato alle chiese dei Caraibi, che da 45 anni riunisce la cristianità di una vasta regione che ha una comune storia di colonialismo e sfruttamento.

Popoli che testimoniano una unitaria identità capace di discernere quale sia la volontà di Dio e conformarsi a essa. E proprio dal retaggio coloniale, che viene la scelta del tema di quest’anno, «Potente è la tua mano, Signore», ispirato al cantico di lode di Miriam e di Mosè dopo il passaggio del Mar Rosso (Esodo 15, 6).

Un tema che ha due simboli: la Bibbia e le catene. La Bibbia fonte primaria di consolazione e di liberazione, e le catene simbolo vigoroso di schiavitù, disumanizzazione e razzismo vissuto. Una celebrazione che vuole costruire una moderna catena umana fra chiese e nazioni che esprimono vincoli di comunione e di azione congiunta contro tutte le forme di schiavitù presenti e future.

Per la provincia di Varese la prima celebrazione che apre la settimana si svolgerà a Luino, nella Chiesa del Carmine, giovedì 18 alle ore 20,45, con omelia a cura del pastore valdese Alessandro Esposito. Le altre celebrazioni sono: sabato 20 ore 18 nella Chiesa ortodossa di Varese; domenica 21 a Varese ore 17,30 nella Basilica di S. Vittore e ore 20,30 nel Convento dei Frati Cappuccini; mercoledì 24 ore 20,45 nella Chiesa luterana di Caldana.