Si ribalta con l’auto, ferita una ragazza di 20 anni

(Immagine di repertorio)

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla strada statale 233 nel territorio comunale di Lavena Ponte Tresa.

Per cause in corso di accertamento e complice l’asfalto reso viscido dalla pioggia, poco dopo le 16.30 una giovane di 20 anni si è ribaltata con la sua auto, finendo fuori strada, ma senza coinvolgere altre auto.

Soccorsa da sanitari di Sos Cunardo, la ragazza è stata trasportata in codice giallo all’Ospedale.