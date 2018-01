Si scaldano i motori per il carnevale sommese

A Somma Lombardo sono organizzati due eventi in occasione del carnevale. Il primo è in programma sabato 10 febbraio alle 13.30 con ritrovo in piazza Visconti Si tratta della sfilata dei carri che partirà alle 14 per le vie del centro. L’arrivo è previsto in piazza mercato. In caso di pioggia l’evento sarà rimandato al 17 febbraio.

Il secondo appuntamento è per domenica 11 febbraio presso la biblioteca comunale ed è la festa organizzata dai commercianti insieme al Comune. Il secondo è la tradizionale sfilata dei carri in programma per sabato 18 febbraio.