Si è spento l’artista Max Fontana

Si è spento prematuramente, a causa di una grave malattia l’artista arcisatese Max Fontana. Aveva appena compiuto, all’inizio di gennaio, 61 anni.

I funerali sono previsti per martedì, in orario ancora da definire.

Galleria fotografica Max Fontana 4 di 6

L’arte di Max Fontana era molto nota in zona: aveva cominciato a studiare pittura a 12 anni, con Pierluigi Talamoni. Ha frequentato il liceo scientifico, poi la facoltà di medicina. La sua prima esposizione è del 1994, nel municipio di Arcisate.

Dal 2000 faceva parte del Circolo degli Artisti di Varese.

Riccardo Fassi con Enrico Rava hanno usato un’opera di Fontana come cover per il Cd “Seven Pieces for large ensemble”, edito da Splasc(H) Records nel 2007.

Ha esposto con molte personali in Svizzera, a Chiasso, a Locarno, a Lugano alla UBS Bank, nell’Ospedale Regionale e alla Galleria Blu Art Vezia, a “La Posteria” di Milano, a Varese in varie sedi istituzionali, a Villa Pomini di Castellanza.

Ha partecipato inoltre a molte iniziative: ha messo all’asta diversi suoi quadri per iniziative benefiche, come Pulci Famose e Riso a Tavola e ha ritratto artisti come Paolo Migone.