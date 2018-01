I sindaci pronti a denunciare Poste Italiane

I sindaci di Grantola, Maccagno con Pino e Veddasca, Porto Valtravaglia e Germignaga hanno deciso di passare alle “maniere forti” e mettere Poste Italiane di fronte alle sue responsabilità. Ritardi e disservizi sono ormai la norma e gli incontri avuti nei giorni scorsi con i responsabili di Poste Italiane non hanno sortito alcun effetto.

Per questo i primi cittadini con il supporto di Paolo Bertocchi, consigliere provinciale da sempre impegnato in questa battaglia, nei giorni scorsi hanno avuto un colloquio con i carabinieri di Luino.

“Siamo stufi che i disservizi di Poste Italiane si scarichino sui nostri concittadini, i quali si rivolgono a noi come unico riferimento di ogni – legittima – lamentela – spiega il sindaco di Maccagno Fabio Passera su Facebook – Noi non scappiamo di fronte ai problemi: adesso siamo davvero stufi, esasperati e non escludiamo anche ulteriori azioni ai danni dei responsabili di questa situazione.