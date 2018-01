Il sindaco: “Segnalateci i danni subiti dai disservizi postali”

Posta che non arriva, posta lumaca, con lettere ferme, assieme all’altra corrispondenza: tradotto significa bollette non pagate, ritardi, problemi burocratici a cui far fronte.

I sindaci del Nord della provincia, ma anche di altre zone del Varesotto hanno da tempo raccolto le lamentele dei cittadini e ha fatto notizia il colloquio coi carabinieri per valutare eventuali passi da intraprendere.

Tra questi il sindaco di Germignaga Marco Fazio ha seguito i diversi passaggi di questo calvario e nella mattinata di oggi, lunedì 15 gennaio ha fatto sapere di aver avuto venerdì scorso assieme al vicesindaco Borin Emanuele un colloquio con la direttrice dell’ufficio di Germignaga.

«I disservizi – scrive Fazio – non dipendono da loro, anzi devo dire che ho riscontrato una fattiva volontà di adoperarsi per limitare i disagi». Che fare allora? Raccogliere, pacatamente e in maniera precisa, l’elenco dei problemi riscontrati sul territorio.

«Nel frattempo stiamo cominciando a raccogliere le segnalazioni, alcune davvero gravi. Vi tengo aggiornati sugli sviluppi e vi invito a rivolgervi a me o alla pagina del Comune per le segnalazioni di fatti documentati e documentabili che abbiano portato a danni economici o morali per disservizi postali. Serve, o servirà, molto di più questo, che sfogare la pur comprensibile rabbia con decine di post su facebook».