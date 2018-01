“Situazione molto grave all’ospedale di Angera”

Dopo le critiche sollevate dai Comitati sorti in difesa dell’ospedale di Angera, interviene Samuele Astuti in qualità di presidente della Conferenza dei Sindaci di ATS e di segretario provinciale PD: « La situazione dell’ospedale di Angera è molto grave, ci sono interi reparti privi del personale necessario per funzionare correttamente, la responsabilità è del governo regionale che ha gestito malissimo le criticità della struttura. E’ vergognoso che la regione continui a cambiare idea riguardo a questa problematica: inizialmente la giunta voleva chiudere il punto nascite di Angera, successivamente ha pensato di tenerlo aperto senza una progettualità e trasferendo i problemi su altri ospedali; Questo atteggiamento è tipico di chi non sa prendere delle decisioni, e quindi non è in grado di governare. Considerando la recente richiesta di autonomia da parte della Regione, è assolutamente indispensabile risolvere queste carenze sulle materie che erano già di competenza regionale; ma per farlo c’è bisogno di un nuovo corso politico».