Sold out al Pasta per il concerto dell\'Epifania

Solidarietà, presenze e tanti applausi per il concerto dell’Epifania organizzato dall’associazione Sicilia a Saronno che si conferma uno degli eventi più importanti del calendario saronnese. Venerdì 5 gennaio alle 21 al teatro Pasta erano oltre 400 i saronnesi che si sono presentati per assistere al tradizionale momento musicale organizzato dal solidazio con scopi benefici.

Ieri sera autorità militari e tantissimi rappresentanti della società civile si sono ritrovati per ascoltare l’orchestra e il coro Amadeus, diretti dal Maestro Marco Raimondi. E’ stato eseguito un programma operistico articolato in 10 brani dei maggiori compositori italiani e europei. Tra le novità la presenza del soprano Clelia Croce originaria di Pisticci con il tenore ucraino Denys Pivniskyi. A fare gli onori di casa, prima del concerto ma anche al momento conviviale che si è tenuto in Sala Nevera a Casa Morandi il presidente del sodalizio Paolo Strano. Assente, come notato con rammarico da molti presenti, l’amministrazione comunale.

Confermata anche l’iniziativa di solidarietà legata al concerto. Nel corso delle passate edizioni il sodalizio ha aiutato diverse realtà tra cui le scuole materne saronnese. Quest’anno il ricavato della manifestazione sarà destinato all’associazione di volontariato saronnese Auser.