Sold out per Teresa Mannino al Galleria

In “Sono nata il ventitré” Teresa Mannino è salita sul palcoscenico di 154 teatri italiani per raccontare la sua infanzia, la sua vita e come è cambiato il mondo intorno a lei dopo l’inizio della sua carriera.

Dopo questo grande successo, torna a teatro con “Sento la terra girare”, uno spettacolo ispirato alla sua amata Sicilia. Una data che ha fatto registrare il tutto esaurito. In scena al Galleria, venerdì 2 febbraio.

Laureata in filosofia, Teresa Mannino ha studiato al Teatro Carcano di Milano. La sua carriera nella comicità è iniziata sul palcoscenico di Zelig. Nel 2007 il debutto televisivo, sotto il tendone di Zelig Circus. Carriera televisiva che l’ha vista anche nei panni della conduttrice. Nel 2008 il debutto al cinema in “Amore, bugie & calcetto”, due anni più tardi quello teatrale con “Mamma che ridere!”.

Sempre nel 2010 ha iniziato a lavorare al programma radiofonico “Isole incomprese” con Sabrina Tinelli su Rai Radio 2. Lo spettacolo, in programma venerdì 2 febbraio, avrà inizio alle 21.