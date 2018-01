Somma Lombardo, incidente sulla 336 nella notte

Incidente stradale alle 5:00 nel comune di Somma Lombardo sulla SS 336. Per cause ancora in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate frontalmente.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

I feriti sono due uomini di 46 e 66 anni, soccorsi da ambulanza Cri Gallarate e automedica. Sul posto anche i carabinieri.