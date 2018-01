Sorte: «In gennaio nessun aumento dei biglietti per il trasporto pubblico regionale»

Non ci saranno aumenti dei biglietti per i servizi del Trasporto pubblico regionale.

Lo ha ribadito oggi l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Sorte, commentando la notizia del protocollo con le Forze dell’ordine ha detto: «A gennaio non ci sarà nessun aumento dei biglietti per il terzo anno di fila, e questa è una grande notizia così come l’accordo con le Forze dell’ordine sulla sicurezza, una risposta alle oltre 700.000 persone che tutti i giorni si spostano sui nostri mezzi del Tpl e che chiedono di poter viaggiare più sicure».