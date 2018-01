Speakeasy 2018 ricomincia da Orfeo ed Euridice (e dallo spazio Yak)

Finito l’allestimento del nuovo Spazio Yak torna Speakeasy Varese, la rassegna di teatro off varesina che, arrivata alla sua quarta edizione, ha trovato una nuova casa nei locali di quella che da tutti è conosciuta come la Piramide delle

Bustecche in piazza Fulvio de Salvo 6 (Varese).

Gli appuntamenti per questa stagione saranno otto, tutti caratterizzati dalla qualità e alla freschezza delle compagnie teatrali coinvolte, come già nelle sue precedenti edizioni: giovani artisti e nuove proposte del teatro italiano, drammaturgie contemporanee, nuove visioni teatrali.

La serata verrà come è ormai tradizione preceduta dall‘aperitivo preparato dall’Edubar della Cooperativa l’Aquilone ma non solo: accanto allo spettacolo ci saranno incontri, dibattiti, approfondimenti, mostre e concerti.

SI COMINCIA DA ORFEO ED EURIDICE (IN VERSIONE 2.0)

Il primo appuntamento è per sabato 13 Gennaio alle 21.00, con uno degli spettacoli di maggior successo del nuovo teatro italiano degli ultimi anni: Orfeo e Euridice, una coproduzione a cura di Eco di Fondo e Teatro Presente per la regia di César Brie.

Il tema dello spettacolo è un tema scottante dell’attualità: la fine della vita, l’accanimento terapeutico e l’eutanasia. Nessuna indagine sociale, nessuna rivalsa politica però: per parlare di questo fenomeno si parlerà di una storia d’amore. Una tra le più famose della mitologia classica, quella di Orfeo ed Euridice appunto, si presta perfettamente per affrontare una domanda: Possiamo lasciare andare i nostri cari?

L’Ade non è più il regno dei morti, ma il regno dei non morti. L’Ade in realtà, così come è descritto nello spettacolo, è una prassi medica tecnicamente cosi progredita da impedire a chiunque di morire, ma ancora così indietro da non permettergli di riacquistare le proprie facoltà. Il mito ha avuto tante versioni, in quella di Cesar Brie Orfeo vuole voltarsi perchè l’ama e voltandosi potrà finalmente perdere Euridice nell’infinito amore.

Una tematica di forte attualità quindi, affrontata con un’indagine che tocca le relazioni e i sentimenti, la morale e l’etica del nostro tempo, che ha valso a questo testo affidato ai due attori Giulia Viana e Giacomo Ferraù la finale al premio Cassino Off 2016.

Alle 19.30, si aprono le porte per l’aperitivo con Dj Baron Leto con una selezione di vinili che spazia dagli fra anni ’60 ’70 ’80, colonne sonore e afrobeat.

NON SOLO SPEAKEASY ALLO SPAZIO YAK

Speakeasy Varese rappresenta solo una parte delle iniziative che avranno luogo allo Spazio Yak, infatti sono ai blocchi di partenza i corsi di formazione teatrali per bambini, ragazzi adulti e pensionati, tenuti dagli attori di Karakorum Teatro e del Teatro Periferico, iniziative culturali e di intrattenimento per il quartiere e tutta la cittadinanza di Varese.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Per maggiori informazioni il sito è www.spazioyak.it.

Per prenotazioni: https://www.karakorumteatro.it/sv181-orfeo-ed-euridice

Biglietti 12/8 euro (ridotto per giovani, over 65, studenti, attori professionisti)

Aperitivo 5 euro (con uno sconto se non inquini e porti il bicchiere da casa)