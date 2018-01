Sporco e rumore: multati 15 ragazzi

Sanzioni per grida e schiamazzi e abbandono di rifiuti sono quelle che riceveranno nelle prossime ore i 15 ragazzi del Saronnese identificati lunedì pomeriggio dalla polizia locale cittadina. L’intervento, coordinato dal vicecommissario Michele Speciale, è stato realizzato per dare una risposta concreta alle proteste dei saronnesi per la mancanza di decoro urbano e di tranquillità nel passaggio pedonale, tra via Tommaseo e piazza Indipendenza lungo l’ingresso laterale di Palazzo Visconti.

Ormai da diversi mesi la zona è diventata il punto di ritrovo di diverse compagnie di giovani. I ragazzi si lasciano dietro una scia di rifiuti e di spazzatura e c’è anche un problema, soprattutto in orario notturno, legato agli schiamazzi.

Dalle tante proteste dei residenti è arrivata la decisione della polizia locale di intervenire lunedì pomeriggio. Nella zona erano presenti una quarantina di ragazzi. Una quindicina sono stati identificati e anche grazie alle telecamere saranno sanzionati.