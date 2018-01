Spunta il cartello dei 30 all’ora, Cazzago “rallenta” per i bambini

Togli la cera, metti la cera. Togli il cartello, metti il cartello. “Attenzione, rallentare. In questo paese i bambini giocano ancora per strada” è stato sostituito da un “normale” cartello di obbligo dei 30 all’ora in centro paese.

Ripensamenti del sindaco Magni dopo che qualcuno aveva contestato l’insegna che “consegnava” il paese ai bambini? No, per niente, come spiega il primo cittadino: «Ho solo spostato l’indicazione, dal centro del paese adesso è all’ingresso, in modo che lo vedano tutti. Il segnale che invita a rallentare è nella via stretta e in prossimità della zona frequentata dai bambini. Si chiede solo un po’ di civiltà».

Insomma, ormai pare evidente che la questione se sia o meno legittimo giocare in strada sia definitivamente archiviata: giocare è possibile ovunque (senza pretendere di “impossessarsi” di strade e vie) e gli automobilisti sono avvertiti, la strada è di tutti, auto e pedoni, e devono fare attenzione e guidare con prudenza.