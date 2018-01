Stazione Fs, entro metà anno si accederà ai binari con i tornelli

Entro la prima metà del 2018 l’accesso ai binari della stazione Fs di Busto Arsizio sarà regolato da tornelli, come quelli che già esistono nelle principali stazioni italiane. La conferma arriva da Rete Ferroviaria Italiana che sta eseguendo i lavori di ristrutturazione della stazione di piazza Volontari della Libertà.

Da alcuni mesi, infatti, sono in corso interventi di rifacimento dei marciapiedi, che termineranno nel mese di gennaio, mentre sono già stati realizzati gli interventi per realizzare gli ascensori, al sottopasso e al fabbricato di stazione.

Per quanto riguarda i tornelli per accedere ai binari sono già state fatte le predisposizioni e saranno operativi entro il primo semestre di quest’anno.

Per l’area dell’ex-scalo merci, infine, è in corso di definizione una Convenzione tra Rfi e Comune che stabilirà l’avvio lavori per la realizzazione del parcheggio per i pendolari e la gestione futura per la quale sarà possibile avere maggiori dettagli nelle prossime settimane.