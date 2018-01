Stazioni, cantiere alla fine del 2018

Il 30 gennaio arriva in consiglio comunale, a Varese, il progetto definitivo per la riqualificazione del quartiere delle stazioni. Un progetto è stato già votato l’anno scorso, ma era solo un primo passo per poter partecipare al bando governativa che nei mesi scorsi è stato confermato, garantendo a Varese 18 milioni di euro di finanziamento.

Piazzale Maspero

L’assessore Andrea Civati ha di recente affermato che il cantiere partirà, è questa la speranza, entro la fine del 2018. Dunque il 2019 sarà l’anno della riqualificazione della zona. In commissione urbanistica, martedì, il comune ha presnetato alcuni aggiustamenti. E’ confermato l’arrivo di molti alberi e dei grandi marciapiedi pedonali. In piazzale Kennedy saranno realizzate una biglietteria coperta, le pensiline dei bus, un parcheggio alberato da 150 posti, e il nuovo centro diurno per anziani. Saranno chiusi i sottopassi di via Morosini perché i marciapiedi a raso li renderanno inutili e vi sarà anche la pista ciclabile.