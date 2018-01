“Stelle di panno”: un incontro interattivo per la giornata della memoria

Un incontro e un concorso per il giorno della memoria 2018: è quello che viene proposto ai giovani studenti di prima e seconda liceo dall’associazione 23&20 con la collaborazione del comune di Varese nell’ambito del progetto “teen power – adolescenti di successo”. www.teenspower.net

In collaborazione con il comune di Varese, sabato 27 gennaio al salone Estense è previsto un incontro con Ilaria Mattioni, autrice del libro “Stelle di Panno” (che narra la storia dell’amicizia tra due adolescenti ebree nell’epoca della persecuzione) rivolto a tutti i ragazzi delle scuole medie e del primo bienno delle superiori, per ricordare che la storia non è qualcosa di concluso e relegato nel passato ma è fatta da tutti noi, con le nostre azioni quotidiane.

L’appuntamento è dalle 9.30 alle 12.30 al Salone estense: nell’ambito di quella mattinata, che non prevederà solo la presentazione del libro, ma un vero e proprio percorso interattivo con i ragazzi, che potranno provare sulla loro pelle cosa significhi fare parte della “razza sbagliata”, verranno premiati anche i vincitore della seconda iniziativa del progetto, un concorso di poesie “a tema” dal titolo “Stelle di memoria”. L’ingresso è libero, su pernotazione per le classi scolastiche: per iscriversi, basta mandare una mail con il numero di ragazzi partecipanti a teenspowervarese@gmail.com

POESIE IN LIZZA CON UNA GIURIA DI QUALITA’

Hanno presentato la giornata:Eugenia Fissore, Sonia Milani, Rossella di Maggio, Daniela Silvestro

Le poesie – ne sono arrivate una ventina, «E la qualità è molto alta» segnalano gli organizzatori – saranno selezionate da una giuria di esperti e formatori: Luisa Oprandi, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Cunardo, Marco Tavazzi, giornalista e poeta, Ester de Tomasi, presidente provinciale di Anpi Livio Ghiringhelli, già preside del liceo classico Cairoli di Varese e l’assessora ai servizi educativi del comune Rossella DiMaggio.