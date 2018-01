Storie che finiscono male alla Libreria Potere ai bambini

Una patata che vuole diventare miss ma finisce cotta nel forno, una giraffa che muore di fame per sembrare più snella, una gatta grassa e mangiona che per un eccessivo desiderio di cibo finisce in un posto freddo e letale… Chi ha detto che ai bambini bisogna sempre regalare il lieto fine? A volte le storie che finiscono male sono più divertenti e anche quelle che insegnano a salvarsi la pelle!

Sono ventiquattro le storie che finiscono male, anzi malissimo, raccontate in questo libro da Donatella Bisutti, poetessa, giornalista e narratrice, già autrice di libri famosi per bambini come “L’Albero delle Parole”, “Le Parole Magiche” e “La poesia è un orecchio” (tutti editi da Feltrinelli Kids), sapientemente illustrate da Eleonora Marton. Un libro decisamente controcorrente che mette in guardia, ma con il sorriso, da inganni e pericoli del mondo di oggi.

Sabato 20 gennaio, alle ore 16.15, avremo l’occasione e l’onore di ascoltare direttamente dalla voce dell’autrice Donatella Bisutti alcune di queste filastrocche. Dopo la lettura, l’autrice sarà felice di rispondere alle curiosità dei bambini e lasciare una dedica a chi lo desidererà.

L’ingresso è libero e gratuito. Per bambini dai 4 anni in su.

Per informazioni scrivere a: info@potereaibambini.it oppure telefonare allo 0332 1692199 o consultare www.potereaibambini.it o la pagina Facebook www.facebook.com/potereaibambini