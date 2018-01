Storie di Resistenza allo Spazio Arte Carlo Farioli

Spazio Arte Carlo Farioli apre il nuovo anno con un appuntamento diventato ormai tradizione nel calendario espositivo dell’Associazione. In occasione del 74° anniversario della Deportazione nei campi di sterminio di Mauthausen di alcuni lavoratori della Ercole Comerio di Busto Arsizio, verrà allestita, nella sede di via Silvio Pellico a Busto, una mostra di tavole a fumetto intitolata “Storie di Resistenza”, inaugurazione sabato 13 gennaio ore 16.00 a cura di Leo Magliacano Tiziano Riverso Elisabetta Farioli. Le illustrazioni sono tratte dal libro Festa d’aprile. Storie partigiane scritte e disegnate, pubblicato per il 70° anniversario della Liberazione dell’editore Tempesta di Roma. Il progetto, accolto dalla RSU Comerio, dall’azienda stessa e dalla neonata Associazione “Noi della CE 1885”, si inserisce nell’ambito degli appuntamenti previsti dal programma della Commemorazione che avrà luogo sabato 13.

Le opere, firmate da fumettisti e vignettisti noti, raccontano storie sulla Resistenza che abbracciano tutta la Penisola offrendo un quadro variegato e coinvolgente .

A dare valore alla mostra non è tanto la celebrità degli autori quanto piuttosto la dignità delle singole storie, raccontate in modo onesto e non retorico, attraverso il punto di vista di ogni artista. ll linguaggio immediato e trasversale tipico del fumetto riesce ad arrivare anche alle giovani generazioni che in queste ricorrenze hanno bisogno di essere coinvolte.

Racconti individuali che insieme, come tessere di un ideale mosaico, compongono un’immagine corale, unica e contemporanea di uno degli episodi fondamentali della storia moderna del nostro Paese e della nostra città.

Per questo motivo la mostra e il libro sono stati e continuano ad essere presentati in numerose città d’Italia…. E finalmente sono arrivati anche a Busto Arsizio.

L’esposizione sarà visitabile sino al 27 gennaio da giovedì a sabato dalle 16.30 alle 19; domenica 10.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19. Per l’occasione sarà a disposizione anche il libro.

Spazio Arte Carlo Farioli – Via Silvio Pellico 15

T.388 4957878

www.farioliarte.it