Fuori strada con l’auto, arrivano i vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Luino sono intervenuti questa mattina, 29 gennaio, per un incidente stradale a Cuvio in via Vincenzo Mascioni attorno alle 7.15.

Un’auto con all’interno una donna di 29 anni è uscita di strada ed è rimasta incastrata all’interno del proprio veicolo.

I vigili del fuoco l’hanno estratta, affidandola alla cura del 118 che ha disposto l’invio di un’ambulanza.

Il veicolo è stato messa in sicurezza e allertate le forze dell’ordine per governare la viabilità.

La donna è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Cittiglio.

Il tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente è una provinciale al termine della discesa che da Azzio-Comacchio porta a Cuvio. Seri i problemi di viabilità causati dal sinistro stradale.